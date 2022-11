"White Lotus": Staffel 3 der Hit-Serie kommt!

Worum geht's in "White Lotus"?

Eine illustre Gruppe unterschiedlichster HotelgästInnen will in der HBO-Serie "The White Lotus" eine entspannte Urlaubswoche in einem paradiesischen Luxus-Resort auf Hawaii, in Staffel 2 in Italien, genießen. Aber mit jedem Tag, der vergeht, verdüstert sich die Idylle.

Die Satire war zunächst als Miniserie konzipiert, wurde nach dem Erfolg der ersten Episoden allerdings in Form einer Anthologie-Serie fortgesetzt. In beiden bisher erschienenen Seasons wartet die HBO-Serie mit einem starbesetzten Cast auf. Während in Staffel 1 Emmy-Gewinnerin Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Connie Britton und Sydney Sweeney zu sehen waren, treten in Staffel 2 erneut Jennifer Coolidge, Meghann Fahy, Tom Hollander, F. Murray Abraham, Theo James und Aubrey Plaza auf.