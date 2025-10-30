Gerüchte über Frankreich als nächster Drehort für "The White Lotus" halten sich schon länger. Und auch wenn HBO das noch nicht offiziell bestätigt hat, gibt es nun einen neuen Bericht mit konkreteren Hinweisen darauf. Wie das US-Branchenportal "Variety" erfahren haben will, werde in Frankreich "bereits aktiv nach schicken Drehorten an zwei ikonischen Schauplätzen gesucht": Paris und die Côte d'Azur sollen demnach in den neuen Folgen der beliebten Anthologie-Serie eine wichtige Rolle spielen.

Bereits Staffel 3, die in Thailand spielte, wurde hauptsächlich auf der Insel Koh Samui gedreht. Einige Episoden führten aber auch nach Bangkok, wo Rick Hatchett (Walton Goggins) einen Racheplan verfolgte. Nun könnte sich laut "Variety" auch die Handlung von Staffel vier größtenteils in Südfrankreich abspielen, mit einer Nebenhandlung in Paris. Derzeit seien noch keine Hotels für den Dreh der neuen Folgen gebucht, die Produktion soll erst nächstes Jahr beginnen.