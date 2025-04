Diesmal wird es zum Finale der "White Lotus" -Reihe besonders dramatisch . In Staffel 3 werden nicht alle Gäste des thailändischen Resorts ihren Luxusurlaub auch überleben. Wir verraten euch hier, wie der Showdown in Folge 8 mit dem Titel "Amor Fati" abgelaufen ist und erklären euch das Ende .

Als die Sicherheitskräfte dann ihrerseits das Feuer eröffnen, stirbt Ricks Lebenspartnerin Chelsea (Aimee Lou Wood) auf der Flucht durch einen Querschläger , und auch Rick selbst erhält von Gaitok (Tayme Thapthimthong) eine tödliche Kugel – an dieser Entwicklung ist Sritala nicht unbeteiligt. Rick und Chelsea treiben nun Seite an Seite als Leichen im Wasser – so sind sie im Tod vereint, während Rick zuvor nicht in der Lage war, eine Gemeinsamkeit zuzulassen.

Bereits seit Beginn der dritten Staffel sind uns Schüsse in den Ohren gegellt und wir haben gewusst: jemand ist gestorben. Die näheren Umstände sind aber unklar geblieben. Nun haben wir die tragische Gewissheit: Rick Hatchett (Walton Goggins) will an Jim Hollinger (Scott Glenn), dem Miteigentümer des Resorts, Rache nehmen, da er ihn für den Tod seines Vaters verantwortlich macht. Nachdem in Folge 7 ihre Konfrontation noch unblutig abgelaufen ist, kommt es diesmal zur Eskalation: Rick erschießt Jim und muss kurz darauf von dessen Ehefrau Sritala die niederschmetternde Wahrheit erfahren – Jim war Ricks leiblicher Vater .

Giftcocktail und erpresste Millionen

Der vom Ruin bedrohte Unternehmer Timothy Ratliff (Jason Isaacs) wollte hingegen mit einem vergifteten Shake Selbstmord begehen, überlegte es sich aber in letzter Sekunde noch anders. Leider gerät sein Sohn Lochlan (Sam Nivola) am kommenden Morgen unwissentlich noch an Giftreste und konsumiert einen gefährlichen Pina Colada - daraufhin hat er ein geradezu göttliches Nahtoderlebnis, kommt aber mit dem Leben davon. Die Ratliffs haben nach diesem Schrecken eingesehen, dass Geld allein nicht glücklich macht.

Die drei Freundinnen Jaclyn (Michelle Monaghan), Laurie (Carrie Coon) und Kate (Leslie Bibb), haben ihre Differenzen schließlich beigelegt, womit zumindest dieser Handlungsverlauf ein überraschend harmonisches Ende findet. Belinda (Natasha Rothwell), die wir seit Staffel 1 kennen, hat sich nun ebenfalls einen Platz an der Sonne erkämpft: Mit Sohn Zion erpresst sie Greg (Jon Gries), der in Staffel 2 die Schuld an Tanyas (Jennifer Coolidge) Tod trug. Die fragwürdige Handlung bringt Belinda 5 Millionen Dollar ein und die Aussicht auf eine sorgenfreie Zukunft voller Luxus. Nun kann sie sich vielleicht auch in Staffel 4 von "The White Lotus" an einem neuen exotischen Ort einen Urlaub leisten.