"The Wilds": Trailer zur neuen Amazon-Serie erinnert an "Lost"

Verschollen

"The Wild" erinnert an Klassiker wie "Cast Away" und "Lost", aber schafft es durch die jungen Figuren, eine neue Perspektive auf das Survival-Genre zu eröffnen. Die Geschichte einer Gruppe isolierter Jugendlicher zu erzählen, trifft den Zeitgeist dieses Jahres und dürfte für eine ideale Projektionsfläche beim Publikum sorgen. Die Hauptrollen werden von den noch relativ unbekannten Darstellerinnen Rachel Griffiths, Sophia Ali und Shannon Berry gespielt.

Alle zehn Episoden werden am 11. Dezember auf Amazon Prime veröffentlicht.