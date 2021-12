"The Witcher"-Crash-Kurs: Was ihr vor Staffel 2 wissen müsst

Ciris Kräfte

Am Ende der ersten Staffel kehrt Geralt mit der jungen Ciri in die Hexer-Festung Kaer Morhen zurück, da er Yennefer nach einer Schlacht für tot hält. Er will sich nun ganz der Ausbildung von Ciris Kräften widmen, könnte aber dadurch erst recht eine große Gefahr entfesseln. Inzwischen befindet sich Yennefer eigentlich in der Gewalt von Zauberin Fringilla Vigo.

Mit all diesem Vorwissen sollte euch der Einstieg in die zweite Staffel wesentlich leichter fallen.

"The Witcher" Staffel 2 startet ab 17. Dezember auf Netflix.