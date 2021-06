"The Witcher"-Teaser zu Staffel 2: Kurz und geheimnisvoll

Steht Ciri im Mittelpunkt?

Seltsam ist es, dass in diesem Teaser wichtige Figuren wie Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) oder Jaskier (Joey Batey) gar nicht in Erscheinung treten, was aber nicht bedeuten muss, dass sie dann tatsächlich kaum noch vorkommen.

Jedenfalls liegt das Augenmerk in diesen wenigen Sekunden deutlich auf Ciri (Freya Allan) und sie könnte in der kommenden Staffel immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Das würde dann auch der Buchvorlage entsprechen, wo Ciri ja die eigentliche Hauptfigur ist.

Der Teaser deutet zugleich darauf hin, dass Ciri nun ein spezielles Training durchläuft, wodurch sie zu den Zauberinnen Triss und Yennefer gelangt.