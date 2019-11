"The Witcher": Netflix auf den Spuren von "Game of Thrones"

In der neuen Fantasy-Serie "The Witcher" bekämpft Henry "Superman" Cavill als Geralt of Rivia, ein mit übernatürlichen Kräften ausgestatteter Monsterjäger, die Mächte des Bösen. Er durchwandert eine mittelalterliche Welt voller magischer Kreaturen. Die Serie basiert auf einer fünfteiligen Romanserie des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Kultfaktor erlangte "The Witcher" vor allem durch das gleichnamige Computerspiel, ein Action-Rollenspiel.

Am 20. Dezember startet "The Witcher" als achtteilige TV-Serie bei Netflix. Der Versuch, eine Fantasy-Serie im Stil von "Game of Thrones" abzuliefern, ist unübersehbar. Hier ist der erste Trailer: