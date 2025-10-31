Welche neuen Entwicklungen bahnen sich für Geralt und seine Gefährten auf der Suche nach Ciri an?

Mit "The Witcher"-Staffel 4 tritt die Kultserie rund um den Hexer und seine Gefährten in ein entscheidendes neues Kapitel ein. Geralt, Yennefer (Anya Charlotra) und Ciri (Freya Allen), müssen getrennt voneinander den vom Krieg verwüsteten Kontinent mit seinen vielen Dämonen durchqueren. Erstmals erleben wir zudem Liam Hemsworth in der Hauptrolle. Damit ihr den Überblick behaltet, lassen wir im folgenden Artikel einen Episoden-Guide folgen, in dem wir - ohne grob zu spoilern - den Gang der Handlung von Staffel 4 der Netflix-Kultserie kurz zusammenfassen.

Episode 1: Was einen nicht umbringt, macht einen stärker (Regie: Sergio Mimica-Gezzan) Im Glauben, Ciri werde von Emhyr in Nilfgaard gefangen gehalten, begibt sich Yennefer auf die Suche nach den überlebenden Magiern von Aretuza, um ein magisches Bündnis zur Zerstörung von Vilgefortz zu schmieden. Währenddessen reisen Geralt, Jaskier und Milva auf einer Rettungsmission nach Süden durch den vom Krieg verwüsteten Kontinent, geplagt von der Angst, dass es bereits zu spät sein könnte. Episode 2: Traum eines erfüllten Wunsches (Regie: Sergio Mimica-Gezzan) Yennefers Rekrutierung von Magiern nimmt Fahrt auf, zwei neue, mächtige Rekruten schließen sich an, während Geralts Reise die Gruppe durch einen uralten Friedhof führt, wo Monster ihr Unwesen treiben. Unterdessen scheitert Ciris Einführung bei der Rattenbande, als ihr Versuch, Eindruck zu schinden, ihre neuen Kameraden nur hungrig zurücklässt.

Episode 3: Prüfung Gottes (Regie: Tricia Brock) Hin- und hergerissen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, schließt sich Ciri bei ihrem ersten Raubzug den Ratten an, doch ein mysteriöser Fremder mit offensichtlichen Verbindungen zur Bande erweckt ihr Misstrauen. Geralt und seine Gefährten durchqueren ein von Seuchen heimesuchtes Lager, wo ein junges Mädchen von einem wütenden Mob getötet wird. Yennefer weiß, dass Vilgefortz' Festung uneinnehmbar ist und beschließt daher, ihn in eine Schlacht bei Montecalvo zu verwickeln. Episode 4: Eine Überlebenspredigt (Regie: Tricia Brock) Herrscher Emhyr intensiviert seine Jagd nach Ciri und heuert den skrupellosen Kopfgeldjäger Leo Bonhart an, um sie aufzuspüren. Unterdessen erwachen Geralt und Jaskier als Gefangene; ihr Schicksal steht nach Jaskiers heikler Begegnung mit dem frisch gekrönten König Radovid in den Sternen. Anderswo beginnt Mistle, Ciris wahre Identität infrage zu stellen, als ein brutaler Kampf mit einem Greylock ihre instinktiven Fähigkeiten im Kampf gegen Monster offenbart.

Episode 5: Die Freude am Kochen (Regie: Alex Garcia Lopez) Am Lagerfeuer erzählen Geralt und seine Hanse-Gefährten Geschichten von vergangenen Heldentaten und verborgenen Geheimnissen. Kaiser Emhyrs verborgene Abstammung kommt ans Licht, und die gemeinsame Mission der Gruppe, Geralts "Schicksalskind" zu retten, wird bestärkt. Unterdessen versucht Vilgefortz gnadenlos, Informationen über Yennefers Aufenthaltsort zu erlangen, um sie in einer finalen, entscheidenden Konfrontation zu stellen. Episode 6: Das Ende des Wolfs (Regie: Alex Garcia Lopez) Über Montecalvo braut sich ein bedrohlicher Sturm zusammen, während Yennefer ihre Gefährten versammelt, um sich dem furchterregenden Vilgefortz und seinen bösartigen Schurken entgegenzustellen. Im folgenden Chaos werden Opfer gebracht, Loyalitäten verschieben sich und Schicksale verflechten sich im Kampf ums Überleben gegen die immense Macht des Zauberers. Unterdessen gerät Ciri in einen gefährlichen Raubzug mit den Ratten und trifft eine folgenschwere Entscheidung, die ihr Schicksal verändern könnte.

Episode 7: Was ich liebe, das trage ich nicht (Regie: Jeremy Webb) Frisch aus der Schlacht zurückgekehrt, stößt Yennefer bei der Suche nach ihrer Tochter in Emhyrs Schloss auf eine unerwartete Wahrheit. Anderswo werden Geralt und seine Hansa von schelmischen Wassergeistern herausgefordert, als sie versuchen, den unheimlichen Sumpf der Trauer zu durchqueren. Währenddessen kommt ihnen der berüchtigte Kopfgeldjäger Leo Bonhart immer näher, und Ciri beginnt einen verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit, um ihre Freunde aus seiner tödlichen Falle zu befreien. Episode 8: Feuertaufe (Regie: Jeremy Webb) Geralts Suche nach Ciri intensiviert sich, als er entdeckt, dass sie noch nicht in die Fänge des Kaisers geraten ist. Der Witcher und seine Gefährten geraten mitten in eine Schlacht zwischen nilfgaardischen und nordischen Soldaten. Zurück in Montecalvo vertraut sich Yen Triss an, als sie sich auf eine gefährliche Mission begibt, um Vilgefortz’ Festung zu infiltrieren. Ciri hingegen ist dem gnadenlosen Kopfgeldjäger Leo Bonhart ausgesetzt und weiß, dass dies ihre letzte Begegnung sein könnte.