"The Witcher" Staffel 4 ohne Henry Cavill

"Meine Reise als Geralt von Riva war erfüllt mit Monstern und Abenteuern. Doch ja, ich werde für Staffel 4 mein Amulett und mein Schwert niederlegen," schrieb Cavill zu seinen Fans. Und fügte auch gleich hinzu, wer als sein Ersatz in die Rolle des neuen Hexers schlüpfen soll.

Liam Hemsworth wird neuer "Witcher"

Der australische Schauspieler Liam Hemsworth soll ab Staffel 4 "den Umhang des weißen Wolfes annehmen" und der neue "Geralt" in der Netflix-Serie werden, schreibt Cavill weiters. Auch Netflix hat den Rollenwechsel auf den offiziellen Accounts bereits bestätigt.

Der 32-jährige Bruder von Hollywood-Star Chris Hemsworth sei ein "fantastischer Schauspieler", streut Cavill ihm Rosen. "Liam, verehrter Kollege, dieser Charakter bringt so eine wundervolle Tiefe mit sich. Genieße das Eintauchen darin, und was du alles dabei finden kannst", so Henry Cavill.