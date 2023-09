Worum geht es in "The Wonderful Story of Henry Sugar"?

In "The Wonderful Story of Henry Sugar" begleiten wir den spielsüchtigen Henry Sugar zu einem routinemäßigen Arztbesuch. Während der Untersuchung erfährt er von einem medizinischen Wunder in Indien, wo ein Mann auch mit verschlossenen Augen sehen kann. Henry verschreibt sich der Aneignung dieses Talents und versucht mittels Meditation und intensiver Recherche sich die übernatürliche Fähigkeit anzueignen, die ihn im Casino reich machen soll.

Es ist nicht das erste Mal, dass Wes Anderson eine Geschichte von Roald Dahl verfilmt. Schon sein Animtionsfilm “Der fantastische Mr. Fox” basierte auf dem Buch des britischen Autors. In "The Wonderful Story of Henry Sugar" bekommt man wieder eine Fülle an Stars geboten. Mit dabei sind Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel und Ben Kingsley.