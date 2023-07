"They Cloned Tyrone": Ende des Netflix-Films erklärt

Was bedeutet das Ende von "They Cloned Tyrone"?

Fontaine gelingt es den Plan seines älteren Ichs zu durchkreuzen und durch die von ihm angeführte Revolte werden die Medien auf den Fall aufmerksam. Während die Held:innen ihre Tat feiern, befürchten sie, dass auch in anderen Teilen des Landes Klone herumlaufen könnten.

Am Ende des Films sehen wir wieder eine von John Boyega gespielte Figur, doch diesmal handelt es sich nicht um Fontaine sondern um den titelgebenden Charakter Tyrone, der in LA lebt und fast das idente Leben von Fontaine führt. Während er sich mit seinen Freunden in einer Wohnung zu raucht, sieht er Fontaine im Fernsehen und erkennt, dass er ein Klon von ihm ist.