"They Cloned Tyrone" auf Netflix: Lohnt sich der Genremix?

Verschwörungstheorie

Das große Manko des Films ist jedoch das Verschwörungs-Narrativ, das in der Mitte der Geschichte steckt. Die wichtige Kritik an strukturellem Rassismus wird hier zu einer Farce, in der die Schwarze Bevölkerung von der Obrigkeit willfährig gemacht wird. Wie Zombies streifen sie durch die Nacht und haben keinen eigenen Willen, da eine größere Macht alle Fäden in den Händen hält. Es entsteht ein Bild einer unsichtbaren Macht, die alles und jeden kontrolliert, nur man selber hat die Wahrheit mit dem Löffel gefressen – ein Narrativ, das weltweit für immer größere Polarisierung sorgt.