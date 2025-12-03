Sean Bean und James Nelson-Joyce als Protagonisten des organisierten Verbrechens in Liverpool, in einer Serie über Liebe, Loyalität und darüber, wie weit Menschen gehen, um Macht zu gewinnen oder zu behalten. Was uns in BBC Crime-Drama-Serie "This City Is Ours" erwartet, deutet bereits der Trailer an:

Darum geht es in "This City Is Ours"

"This City is Ours" erzählt die explosive Geschichte von Michael (James Nelson-Joyce) – einem Mann, der sein ganzes Leben tief in die organisierte Kriminalität verwickelt ist, bis er zum ersten Mal etwas zu verlieren hat: seine große Liebe Diana (Hannah Onslow). Während seine Beziehung zu Diana wächst, zerfällt gleichzeitig das kriminelle Imperium, das Michael zusammen mit seinem langjährigen Partner Ronnie (Sean Bean) in Liverpool aufgebaut hat. Eine verschwundene Kokain-Lieferung setzt eine Kettenreaktion in Gang – und plötzlich erhebt Ronnies Sohn Jamie (Jack McMullen) Anspruch auf die Macht. Was folgt, ist ein gefährlicher Generationenkonflikt um die Zukunft der Organisation.

Für Michael beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Er muss nicht nur um die Kontrolle im Untergrund kämpfen, sondern auch um die Frau, die er liebt, und das Leben, von dem er nie zu träumen wagte.