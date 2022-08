Erst am Mittwoch meldete sich Schauspielerin Amanda Seyfried zu Wort und gestand in einem Interview, dass sie mit nur 19 Jahren Nacktszenen gedreht hat und sich gewünscht hätte, damals einen Intimitätskoordinator am Set gehabt zu haben. Nun tätigte "Game of Thrones"-Darsteller Sean Bean eine kontroverse Aussage, die eine hitzige Debatte in Hollywood rund um das Thema Sexszenen entfacht hat.