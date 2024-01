"GZSZ wird immer ein Teil von mir bleiben"

Über seinen Abschied erklärt Thomas Drechsel im RTL-Interview: "Diese 15 Jahre waren eine sehr prägende Zeit in meinem Leben. Auch wenn ich gern noch mal 15 Jahre geblieben wäre, kann ich verstehen, dass sich der Cast ändert und die Geschichten der Charaktere irgendwann einmal auserzählt sind." Der Schauspieler fügt hinzu: "GZSZ wird immer ein Teil von mir bleiben."

Zudem verriet Drechsel, er werde am meisten "die morgendlichen Umarmungen und die Crew vermissen". Es sei kein normaler Job, "zu dem ich 15 Jahre gegangen bin", so der Schauspieler: "Es ist wie nach Hause kommen. Jeder Handschlag, jedes Küsschen fühlt sich gut an. Machen wir uns nichts vor - ich habe die Jungs und Mädels öfter als meine besten Freunde gesehen."