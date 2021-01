"Thor 4"-Drehstart: Hemsworth postet besonderes Gruppenbild

Nun greift Thor also in Down Under wieder zu seinem Hammer, denn die Produktion zu "Thor: Love and Thunder" hat soeben offiziell in Australien begonnen.

Um dieses Ereignis zu feiern, haben offenbar Maori-Tänzer für das Film-Team eine Willkommens-Zeremonie abgehalten. Hauptdarsteller Chris Hemsworth zeigt sich vom herzlichen Empfang begeistert und postet auf Instagram ein Foto, das ihn an der Seite des neuseeländischen Regisseurs Taika Waititi ("Thor: Ragnarok", "Jojo Rabbit") von den Tänzern umringt zeigt. Auch drei andere Bilder sind zu sehen, die zum Beispiel eine Art ritueller Beräucherung mit Pflanzen oder Hemsworth innige Begrüßung mit einem Maori-Krieger dokumentieren.