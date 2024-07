Das Gladiatoren-Spektakel von Roland Emmerich hat sein Ende erreicht. Ob es bei Staffel 1 bleiben wird, oder Peacock bwz. Amazon Prime Video auch eine zweite in Auftrag gibt, ist derzeit noch unbekannt. Aber zumindest auf das bisherige Finale der History-Action können wir nun einen Blick werfen und zugleich abschätzen, welche Handlungslinien sich für eine mögliche Fortsetzung von "Those About To Die" anbahnen.

Das wäre eine sensationelle Karriere für jemanden, der ganz unten beginnen musste. Auch über seine wahre Herkunft wurde er inzwischen informiert: Eigentlich lautet sein Name Quintus und er ist der uneheliche Sohn jenes Meisters, als dessen Sklave er erzogen wurde. Ironischerweise hat Tenax diesen Mann, durch den er schwere Misshandlungen erdulden musste, ebenfalls eigenhändig getötet. Es ist somit klar, dass eine eventuelle Staffel 2 sich dem weiteren Aufstieg von Tenax widmen muss. Auch sein Verhältnis zu Cala (Sara Martins) verträgt noch eine Ausgestaltung: Aus der reinen Geschäftsbeziehung bahnt sich wohl eine echte Romanze an.

Auf dem Weg ins Kolosseum

An Gladiatorenkämpfen wird uns die mögliche Fortsetzung nicht nur erneut den numidischen Krieger Kwame (Moe Hashim) zeigen, sondern auch seine Schwester Aura (Kyshan Wilson) hat sich inzwischen freiwillig für diesen harten Job gemeldet. Seiner anderen Schwester Jula (Alice Ann Edogamhe) hat Kwame die Freiheit verschafft und sie kann nun Elia (Gonçalo Almeida) heiraten. Als Schauplatz der Kämpfe kündigt sich das Kolosseum an, das bisher flavisches Amphitheater genannt wird. Der Circus Maximus rückt somit eher in den Hintergrund.

Doch selbst wenn es eine zweite Staffel von "Those About to Die" geben sollte, wird sie auf keinen Fall vor "Gladiator II" an den Start gehen. Daher ist zunächst mal Ridley Scott an der Reihe, denn sein Sequel kommt am 14. November 2024 in unsere Kinos.