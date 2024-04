Die Serie "Those About To Die" entführt uns in eine Welt, die von Blutdurst, Geldgier, dem Streben nach Macht und von Korruption geprägt ist. Also in unsere heutige, werden viele von euch jetzt vermuten, aber das wäre ein Irrtum: Wir treten unter Roland Emmerichs Regie nämlich eine Zeitreise ins alte Rom an.

Dort residiert gerade Kaiser Vespasian, dessen Gesicht uns sehr bekannt vorkommen sollte. Falls ihr den Titel dieses Artikels noch nicht gelesen habt, lasst euch nun durch den ersten Teaser-Trailer überraschen: