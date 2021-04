"Those Who Wish Me Dead"-Trailer: Survival-Kurs mit Angelina

Altmodische Action

Bei "Those Who Wish Me Dead“ scheint es sich um einen Action-Thriller von geradezu altmodischer Machart zu handeln, der auch aus den 80er-Jahren stammen könnte. Eine solche Rückbesinnung auf die Genre-Wurzeln hat aber durchaus etwas für sich.

An Jolies Seite ist Fin Little als schutzbedürftiger Junge zu sehen. Weiters mit dabei sind Nicholas Hoult ("X-Men"), Aiden Gillen ("Game of Thrones", "Peaky Blinders"), Medina Senghore ("Happy!") und Tyler Perry ("Vice", "Gone Girl").

"Those Who Wish Me Dead" wird am 14. Mai im Verleih Warner Bros. zeitgleich bei HBO Max und in den US-Kinos starten. Ein Österreichischer Start-Termin ist noch nicht bekannt.