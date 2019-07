15 Action-Helden, die das Kino der 80er-Jahre prägten

Mit dem Understatement "Jippie-Ja-Jei, Schweinebacke!" (oder im Original: "Yippie-Yah-Yay, Motherf****r") wurde der wortkarge Polizist John McClane in "Stirb Langsam" Ende der 80er-Jahre zur Action-Legende. Das ist zum Teil auch dem originellen Plot zu verdanken, der wohl in der Ära des Smartphones nur noch schwer umsetzbar wäre. Die Geiseln würden das Handy zücken und die Polizei wüsste wahrscheinlich via Youtube und WhatsApp rasch, was in dem Hochhaus los ist.

4. Mad Max