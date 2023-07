Wann und wo kann man Teil 3 streamen?

"Through my Window: Ich sehe nur dich" erschien im Februar 2022 auf Netflix und "Through my Window: Über das Meer" folgte im Juni 2023. Dadurch ist es gut möglich, dass Fans wieder etwas mehr als ein Jahr auf Nachschub warten müssen. Bei dem spanischen Flair der Filme würde ein Startdatum im Sommer Sinn ergeben.

Wann genau "Looking at You" zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Es wurde jedoch bekannt gegeben, dass "Through My Window 3" 2024 erscheinen wird.