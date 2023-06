"Through My Window: Über das Meer" setzt die populäre Liebesgeschichte von Ares und Raquel fort. So wie bereits in Teil 1 erwarten uns auch in diesem Netflix-Film viele dramatische Wendungen, die es gerade gegen Ende in sich haben.

Wir beantworten eure offenen Fragen und erklären euch das Ende der spanischen Buchverfilmung.