"Tides"-Trailer: SciFi-Thriller mit Weltpremiere auf Berlinale

Atemlose Reise

"Tides" schickt das Publikum auf eine atemlose Reise voller überraschender Wendungen in eine einzigartige Welt, in der es für die Menschheit um Leben und Tod geht. In der Hauptrolle als auf sich allein gestellte Astronautin Blake, die eine folgenschwere Entscheidung treffen muss, bekommen wir Nachwuchsstar Nora Arnezeder ("Safe House“, "Mozart in the Jungle“) zu sehen. An ihrer Seite spielen unter anderem Iain Glen aus "Game of Thrones“ und "Black Beauty“, Sarah-Sofie Boussnina ("Die Brücke – Transit in den Tod“) und der Schweizer Durchstarter Joel Basman ("Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse").

Das Drehbuch stammt von Tim Fehlbaum und Mariko Minoguchi ( "Mein Ende.Dein Anfang.“), die sensationellen Bilder von Kameramann Markus Förderer ("Hell“, "Independence Day: Wiederkehr“). Lorenz Dangel, der für seine Arbeit an "Hell“ mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde, komponierte erneut die Filmmusik.

Die deutsch-schweizerische Produktion wurde unter anderem an Originalschauplätzen im deutschen Wattenmeer gedreht und wird 2021 im Verleih Constantin Film in unsere Kinos kommen.