Zweigeteilte Berlinale 2021 ohne österreichischen Film-Beitrag

Wettbewerb ohne US-Beiträge

Was diesmal im Wettbewerb fehlt? Das sind US-Produktionen. Deutsches Filmschaffen hingegen ist stark vertreten. Dominik Graf etwa ist mit der Kästner-Verfilmung "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" mit Tom Schilling in der Hauptrolle mit an Bord. Im Wettbewerb läuft auch Maria Schraders "Ich bin dein Mensch", der von einer Begegnung mit einem humanoiden Roboter erzählt. Maren Eggert und Sandra Hüller ("Toni Erdmann") sind als Schauspielerinnen dabei. Auf der Liste steht zudem die Dokumentation "Herr Bachmann und seine Klasse" von Maria Speth.

Zweigeteilte Berlinale

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Wegen der Pandemie werden die Filmfestspiele in diesem Jahr geteilt. Im März ist ein digitales Treffen der Filmbranche geplant - dann soll eine Jury auch die Preisträger bekanntgeben. Im Juni soll es ein öffentliches Festival geben.

Dass die Berlinale vorerst ins Internet zieht, hat jedoch neue Fragen aufgeworfen. Welche Produktionsfirma zum Beispiel will einen Stream zur Verfügung stellen? Anfang März können zunächst Fachleute aus der Filmindustrie die Filme online sehen. Auch Journalisten sollen zu einigen Filmen Zugang bekommen - das muss aber für jeden Film einzeln geklärt werden, die jeweiligen Rechteinhaber entscheiden.