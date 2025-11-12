Til Schweiger (61) bleibt Hollywood offenbar treu. Der Schauspieler, Regisseur und Produzent hat seine nächste internationale Rolle gesichert. In dem Underground-Schach-Thriller "Contra" wird er einen rätselhaften Mentor spielen, der zum Dreh- und Angelpunkt einer lebensgefährlichen Geschichte wird. Das berichtet jetzt der "Hollywood Reporter".

Schweiger übernimmt die Rolle des "Wizard", einer zurückgezogenen Figur, die für ein junges Schachgenie zugleich Mentor und Gegenspieler wird. Die Figur führt das Wunderkind durch ein psychologisches Schlachtfeld, auf dem Intellekt und Überlebenswille aufeinandertreffen. Es ist eine Rolle, die Schweigers Stärken ausspielen dürfte: Intensität, Vielschichtigkeit und die Fähigkeit, komplexe Charaktere zu verkörpern.

An Schweigers Seite sind einige bekannte Gesichter zu sehen. Charlie Gillespie (27), zuletzt in "Splitsville" zu sehen, spielt den loyalen Freund des Protagonisten, dessen Vertrauen auf eine harte Probe gestellt wird. Booboo Stewart (31) verkörpert das Schachgenie, Kal Penn (48) und Nicole Elizabeth Berger (21) gehören ebenfalls zum Ensemble.