Luca Guadagninos Film über zwei junge Männer, die sich während eines Sommers in Italien ineinander verlieben, zählt zu einem der gefühlvollsten Liebesfilme des 20. Jahrhunderts. Dass hier bei einer queeren Liebesgeschichte nicht auf Kitsch oder Klischées gesetzt wird, macht "Call Me by Your Name" zu einem besonders schönen und ergreifenden Film.

Der Liebesfilm stellt für Timothée Chalamet den Durchbruch in seiner Karriere dar. Dadurch wurde er von jetzt auf gleich bei Kritiker:innen und Zuschauer:innen bekannt. So gut wie jedem war klar, dass man von dem damals 21-Jährigen noch viel erwarten durfte. Er wurde vor allem für sein nuanciertes Schauspiel gelobt, das die subtilen Emotionen und den inneren Konflikt von Elio einfängt.

Timothée Chalamet trägt entscheidend dazu bei, dass die Liebesgeschichte im Film intensiv und glaubwürdig wirkt, was "Call Me by Your Name" zu einem berührenden und unvergesslichen Film macht.