Was erwartet uns in den ersten beiden Filmen „Der erste Schuss“ und „Am Abgrund“?

„Tiroler Blut“ erzählt von drei Generationen einer Innsbrucker Polizistenfamilie unter einem Dach und von deren unterschiedlichen Methoden, Verbrechen aufzuklären. Die neue ORF/ARD Degeto-Krimireihe zeigt Publikumsliebling Ursula Strauss als Chefinspektorin Fanny Gruber, die dank ihrer internationalen Ausbildung und ihres unfehlbaren Spürsinns die erfolgreichste Ermittlerin Innsbrucks ist. An ihrer Seite erleben wir Noah L. Perktold und Sven-Eric Bechtolf.

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Tiroler Blut – Der erste Schuss (Montag, 5. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Mit u. a. Aaron Karl, Harald Schrott, Susanne Michel und Jakob Seeböck in Episodenrollen

In drei Generationen ist die Familie Gruber eng in der Innsbrucker Polizei verwurzelt: Großvater Hannes (Sven-Eric Bechtolf), ehemaliger Gruppeninspektor, ist mittlerweile im Ruhestand, dessen Tochter Fanny (Ursula Strauss) hat sich zur erfolgreichsten Ermittlerin des Innsbrucker Kommissariats hochgearbeitet, und nun tritt auch deren Sohn Tobi (Noah L. Perktold) in die Fußstapfen. Wie alles, was Tobi macht, tut er auch dies mit vollem Engagement, mit voller Leidenschaft. Sein erster eigenverantwortlicher Einsatz als Inspektor führt ihn zu einem gewalttätigen Familienvater.

Tiroler Blut – Am Abgrund (Montag, 12. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Mit u. a. Cornelius Obonya und Martin Leutgeb in Episodenrollen

Anna Gruber (Allegra Tinnefeld) kehrt nach einem Jahr Weltreise zurück zu ihrer Familie auf den Gruberhof in Tirol. Anders als ihr Großvater Hannes , ihre Mutter Fanny oder ihr Bruder Tobi hat Anna keine Ambitionen, in den Polizeidienst einzutreten. Unbeschwert ist ihre Heimkehr nicht: Ihre beste Freundin Clara ist vor vier Monaten tödlich verunglückt – unter höchst dubiosen Umständen. Während Anna mit Claras völlig aus der Bahn geworfenem Vater (Martin Leutgeb) Erinnerungen austauscht, spielt sich in einer anderen Tiroler Familie eine aktuelle Tragödie ab: Emily (Julia Novohradsky), die Tochter des reichen und mächtigen Immobilienmanagers Renner (Cornelius Obonya), wird entführt.