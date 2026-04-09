Mit Mario Adorf (1930-2026) verliert das deutschsprachige Kino einen seiner größten Charakterdarsteller . Nach Angaben seines Managements und der Filmagentur Reinholz starb der Schauspieler am 8. April nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris. In mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen war der Mime im Laufe seiner Karriere zu sehen, von denen einige auch heute noch unvergessen sind.

Schurke in "Winnetou" und Neuer Deutscher Film

Seine erste große Rolle spielte er 1957 in Robert Siodmaks "Nachts, wenn der Teufel kam". Darin übernahm Adorf den Part des Serienmörders Bruno Lüdke. Auf die Rolle des Schurken schien er in der Folge oftmals abonniert.

Noch mehr ins allgemeine Bewusstsein als Bösewicht brannte sich Adorf im Jahr 1963 in "Winnetou 1. Teil" ein. Seine Figur Santer erschoss Winnetous (Pierre Brice) Schwester Nscho-tschi (Marie Versini) - ein Filmmord, auf den Adorf nach eigener Aussage noch Jahrzehnte später angesprochen wurde.

Die Regisseure des Neuen Deutschen Films entdeckten den Charakterkopf in den 1970er Jahren für sich. So spielte er in Volker Schlöndorffs "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" aus dem Jahr 1975 einen harten Polizisten und gab in Rainer Werner Fassbinders "Lola" 1981 einen korrupten Baulöwen.

Volker Schlöndorff wiederum besetzte Adorf 1979 in "Die Blechtrommel" als Opportunisten Alfred Matzerath. Die Grass-Verfilmung wurde im Jahr 1980 mit dem Oscar für den "Besten fremdsprachigen Film" ausgezeichnet.