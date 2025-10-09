Das "Tatort"-Dreamteam aus Münster kann von Kriminalfällen und vom Ermitteln wohl nicht genug bekommen. Daher präsentieren sich Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Krimi-Masterminds bald in dem unvorhersehbaren und improvisierten TV-Event: "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner". Am 22. November um 20:15 Uhr auf ARD und ORF geht dieses Verbrechen über die Bühne im prachtvollen Ambiente eines Schlosses. Was erwartet uns und wie ist das Konzept?

Krimi-Dinner in Echtzeit Ein Geburtstagsdinner, ein Mord – und das Publikum ist als Ermittler live dabei: ARD und ORF präsentieren erste Details zum innovativen TV-Special: "Tödliches Spiel" ist ein packendes Live-Krimievent, das die Faszination eines Krimi-Dinners, des beliebten Freizeitspiels, auf die große Bühne bringt. Improvisiert, unvorhersehbar und spannungsgeladen bis zur letzten Minute entfaltet sich ein intensives Spiel aus Verdacht, Täuschung und überraschenden Enthüllungen – in Echtzeit. Die hochkarätig besetzten Schauspielenden kennen nur ihre Rollen, nicht jedoch den Verlauf der Geschichte. "Tödliches Spiel" denkt das klassische Krimi-Erlebnis neu – und lädt zum Mitfiebern, Mitraten und Mitspielen ein.

Diese Rollen spielen Pahl und Liefers Zwei prominente Spielleiter steuern die Handlung: Axel Prahl als Erzähler Harry, der im Hintergrund Hinweise sammelt und das Puzzle ordnet, während Jan Josef Liefers als Maurice direkt mit dem Ensemble im Schloss agiert und die Ereignisse immer wieder in neue Bahnen lenkt. So entwickelt sich das mörderische Spiel live über zwei Stunden: Die Schauspielenden kennen nur ihre Rollenprofile und folgen den Impulsen, die ihnen die beiden Spielleiter sowie die Regie während des Abends geben.

Das Publikum greift interaktiv ein Das Publikum an den Bildschirmen erlebt die Spannung gleich doppelt: im Schloss, wo das Drama seinen Lauf nimmt, und im Abstimmungsstudio, wo gemeinsam über Verdächtige und Spuren diskutiert wird – unterstützt von prominenten Co-Ermittlern. Eine Moderatorin führt durch den Abend, der sich zwischen Abstimmungsstudio und dem Geschehen im Schloss bewegt. So wird "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner" zu einem interaktiven Fernsehereignis in Deutschland und Österreich, bei dem die Zuschauenden live in die Ermittlungen eingebunden sind und per Telefon abstimmen können, wen sie für die Mörderin oder den Mörder halten.