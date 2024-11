Große Reunion auch abseits von "Forrest Gump"

Alle treibenden Kräfte hinter dem Erfolg von "Forrest Gump" feiern aber dennoch bald schon ihr Comeback im Kino. Für Zemeckis' neuen Film "Here" versammelte er neben Hanks auch Robin Wright (58) vor der Kamera, die vor 30 Jahren Forrest Gumps große Liebe Jenny verkörperte. Das adaptierte Drehbuch zu "Here" stammt zudem von Eric Roth (79) - der hatte 1995 den Oscar für sein Skript zu Gumps ungewöhnlicher Heldenreise erhalten.

"Here" basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Richard McGuire (67) und hat eine ebenso simple wie beeindruckende Prämisse: Die gesamte Handlung trägt sich an einem Ort zu und durchläuft mit einer einzigen Kameraeinstellung die Ära der Dinosaurier bis zu den Anfängen der Menschheit hin zu jenem Moment, an dem an Ort und Stelle ein Haus errichtet wird. In den USA ist der Film bereits angelaufen, hierzulande startet "Here" am 12. Dezember in den Kinos.