Tom Hanks (66) zweifelte zunächst an dem Erfolg seines Oscar-Films "Forrest Gump" von 1994. Das verriet er laut Medienberichten bei einem Promo-Event für seinen ersten Roman "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece" in New York.

"Hey Bob, ich habe eine Frage an dich. Wird sich irgendjemand für diesen Film interessieren?", habe er demnach damals Regisseur Robert Zemeckis (70) gefragt. "Dieser Typ, der auf einem Ding sitzt, mit diesen albernen Schuhen und diesem lächerlichen Anzug mit einem Koffer voller 'Coco - Der neugierige Affe'-Bücher und so weiter", so der Schauspieler. "Machen wir hier irgendetwas, das für irgendjemanden einen Sinn ergibt?"