"Tom & Jerry" treffen im neuen Trailer auf Chloë Grace Moretz

Nachdem Tom und Jerry endlich miteinander Frieden geschlossen haben, versuchen sie in New York einen Neuanfang. In einem vornehmen Hotel sorgen sie aber bald für das absolute Chaos, und als dann auch noch die junge Angestellte Kayla (Chloë Grace Moretz) auf Mäusejagd gehen soll, ist es mit dem Waffenstillstand zwischen Tom und Jerry wieder vorbei, denn der Kater steht eindeutig auf Kaylas Seite.