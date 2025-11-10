Am 17. November 2025 wäre Toni Sailer 90 Jahre alt geworden. Die ServusTV-Dokumentation "Toni Sailer - Spuren einer Legend" folgt der einmaligen Karriere des Kitzbühelers, der 1999 neben Annemarie Moser-Pröll als „Österreichs Sportler des Jahrhunderts“ geehrt wurde. Der Film ist dabei kein gewöhnliches Sportlerporträt, sondern eine fesselnde Dokumentation über den Olympiasieger und Mythos Toni Sailer.

Spitzensportler und Nationalheld

Sein eleganter Fahrstil und seine legendären Erfolge sorgten dafür, dass er nicht nur in seinem Heimatland wie ein Popstar verehrt wurde. Die ServusTV-Dokumentation erzählt die hochemotionale Geschichte des österreichischen Spitzensportlers und Nationalhelden, der auch abseits der Piste eine Ausnahmeerscheinung war.

Anhand von Archivmaterial lässt Regisseur Markus Mörth die wichtigsten Stationen des Tirolers Revue passieren und spricht mit Weggefährten über die Person abseits von Mythos und Legende. Sie alle zeichnen ein vielschichtiges Porträt eines Mannes zwischen Heldenstatus und innerer Zerrissenheit – kraftvoll, emotional und zeitlos relevant.