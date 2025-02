Die 5 besten Ski-Filme, die man unbedingt gesehen haben muss

Taron Egerton in "Eddie the Eagle"

Passend zur Ski-WM und den Semesterferien haben wir für euch die 5 besten Ski-Filme zusammengestellt, die man unbedingt gesehen haben muss – egal, ob du selbst gerne auf den zwei Brettern, die in Österreich die Welt bedeuten, stehst oder nicht. Denn mit einem Mix aus rasanten Abfahrtsaufnahmen, genialer Situationskomik und emotionalen Dialogen ist hier für jeden etwas dabei! Die 5 besten Ski-Filme:

Eddie the Eagle (2016) Inspiriert von wahren Ereignissen erzählt dieser Film eine Feel-Good-Geschichte über Michael "Eddie" Edwards (Taron Egerton), einen ungewöhnlichen aber überaus mutigen britischen Skispringer, der niemals aufhört, an sich selbst zu glauben, obwohl ihn eine ganze Nation bereits als Versager abgestempelt hat. Mit Hilfe eines rebellischen und charismatischen Trainers (Hugh Jackman) überwindet er alle Hürden und erobert die Herzen der Fans auf der ganzen Welt durch seine legendäre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Calgary (1988). Die Geschichte des ungewöhnlichsten Skispringers wurde unteranderem in Oberstdorf in Bayern und in Seefeld in Tirol gedreht. "Eddie the Eagle" ist auf Amazon Prime Video, AppleTV+ und Google Play verfügbar. Hier geht's direkt zu "Eddie the Eagle"!

Streif: One Hell of a Ride (2014) Die Hahnenkammrennen der Skistrecke Streif in Kitzbühel zählen zu den schwierigsten und gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr verfolgen Millionen Menschen dieses Spektakel. Für die Dokumentation "Streif: One Hell Of A Ride" wurde über zwölf Monate hinweg verfolgt, wie sich fünf Athleten auf dieses sportliche Großereignis vorbereiteten, das dem Sieger ewigen Ruhm beschert. Manche allerdings mussten die Jagd nach dem prestigeträchtigen Titel teuer bezahlen. Schwere Stürze haben schon für Verletzungen gesorgt, die Karrieren frühzeitig beendeten. Aksel Lund Svindal aus Norwegen, Erik Guay aus Kanada, Max Franz und Hannes Reichelt aus Österreich sowie Yuri Danilochkin aus Weißrussland nehmen die Herausforderung trotzdem an, lassen sich von den Gefahren der Hahnenkammrennen nicht abschrecken. Die österreichische Doku war ein großer Erfolg an den Kinokassen. Hier bekommt man die rasante Abfahrt auf der Streif hautnah zu spüren. "Streif: One Hell of a Ride" ist auf Netflix, Amazon Prime Video und AppleTV+ verfügbar. Hier geht's direkt zu "Streif: One Hell of a Ride"!

Powder Girl (2010) Ein junges englisches Mädchen von bescheidener Herkunft bekommt eine Stelle als "Chalet Girl" in einem noblen Ski Resort in den Alpen. Sie fühlt sich völlig fehl am Platz, aber entdeckt schon bald ihr Talent zum Snowboardfahren und findet auch Gefallen an dem charmanten Sohn ihres Vorgesetzten. Es gibt jedoch etliche Gründe, die gegen ein Happy End sprechen. Kann die Romanze die Saison überdauern? "Powder Girl" ist eine spritzig-sportliche Umsetzung des Aschenputtel-Märchens. Neben bester Situationskomik, irrwitzigen Dialogen und einer atemberaubenden Landschaft darf man sich hier auch auf spektakuläre Snowboard-Aufnahmen freuen. In den Hauptrollen sind Felicity Jones und "Gossip Girl"-Star Ed Westwick zu sehen. Der Film wurde zu Gänze in Sankt Anton am Arlberg gedreht. "Powder Girl" ist auf AppleTV+ verfügbar. Hier geht's direkt zu "Powder Girl"!

Out Cold (2001) Rick (Jason London) lebt für die Piste und die nie enden wollenden Parties im Alaska-Ski-Ressort Bull Mountain. Als sich die Möglichkeit ergibt, sein eigenes Snowboard-Paradies zu eröffnen, setzt er alles daran, um seinen Lebenstraum wahr werden zu lassen. Die Bergwelt gerät jedoch aus den Fugen, als plötzlich Ricks Ex-Freundin Anna (Caroline Dhavernas) mit ihrem Vater, dem schmierigen Immobilien-Mogul Jack Majors (Lee Majors), auftaucht. Majors will in den Bergen ein angesagtes High-Society Ski-Paradies aufziehen, genau dort, wo Rick und seine Snowboard-Crew ihren Boarder-Park geplant hatten, Ein erbitterter Kampf ohne Rücksicht auf die Lachmuskeln der Zuschauer entspinnt sich. "Out Cold" ist eine leichte US-Komödie mit etlichen Slapstickeinlagen und einer ordentlichen Portion Après Ski. "Out Cold" ist nur als DVD verfügbar. Hier geht's direkt zu "Out Cold!

Klammer - Chasing the Line (2021) Beim Abfahrtslauf der Olympischen Winterspiele 1976 gibt es nur einen Favoriten: Franz Klammer. Der erst 22-jährige charismatische Abfahrtsläufer trägt die Hoffnung von ganz Österreich auf seinen Schultern.



Während der Druck des Publikums astronomische Ausmaße erreicht, sein Skihersteller aus Promotion-Gründen in letzter Minute die Ausrüstung austauschen will, die Wetterbedingungen von Tag zu Tag schlechter werden, sich der Berg als trotzig erweist und rivalisierende Rennfahrer auf seinen Fersen sind, muss sich Franz der ultimativen Herausforderung stellen: Die Kraft zu finden, den Berg auf eigene Faust zu bezwingen. Doch dazu braucht er die Liebe seines Lebens, Eva .... Die Geschichte rund um Franz Klammers Olympia-Erfolg ist eine dichte Erzählung über gesellschaftlichen Druck und individuellem Antrieb. Im Fokus steht das alles entscheidende Rennen, das ihn zur Skilegende machen soll. "Klammer - Chasing the Line" ist auf Netflix verfügbar. Hier geht's direkt zu "Klammer - Chasing the Line"!

