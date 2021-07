So laufen die Castings ab

Wie Cam berichtet, hätte er zwei Runden bestehen müssen, um im finalen Casting dabei zu sein. "Aufgrund der Handlung der Show wollen sie Leute, die Sex und Partys mögen. Und sie wollen, dass diese Leute auch eine andere Seite haben. Mein erster Call war in etwa 'Girls, girls, girls, daten, daten, daten' und der zweite war dann eher fokussiert auf 'Was hast du noch zu bieten? Hast du auch eine andere Seite?'", erklärte der Waliser.

Wissen die Singles, in welcher Show sie sich befinden?

Wie in der ersten Folge dargestellt wurde, hätten die KandidatInnen keine Ahnung gehabt, dass sie bei "Too Hot To Handle" teilnehmen würden. Wie Cam erzählte, wären wirklich alle in die Irre geführt worden.

Die Crew hätte sogar Kappen und Shirts mit dem Titel der Fake-Show "Parties in Paradise" getragen und einen Moderator engagiert, der erst am Ende des ersten Abends das Geheimnis lüftete.

Wann wurde "Too Hot To Handle" gedreht?

Die Netflix-Show wurde im November 2020 auf den Turks- und Caicosinseln gedreht. Natürlich mussten dafür auch einige Corona-Maßnahmen befolgt werden: "Es war, als COVID wirklich schlimm wurde, also war es schön, dort zu sein. Aber Heimkommen war schrecklich, weil am darauffolgenden Tag ein Lockdown verkündet wurde", berichtete Cam.

Vor den Dreharbeiten hätten sich zudem alle Singles in Quarantäne vor Ort begeben.