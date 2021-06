Die zweite Staffel der Netflix-Datingshow "Too Hot To Handle" ("Finger weg!") hat es in sich: Auch wenn erst vier Episoden beim Streaming-Anbieter verfügbar sind, haben die KandidatInnen bereits mehr als 30.000 US-Dollar verspielt.

Zur Erinnerung: In der Kuppelshow dürfen sich die zehn Singles sich nicht küssen oder gar noch intimer miteinander werden. Ziel ist es, eine gefestigte Bindung mit einem oder einer der Teilnehmenden zu entwickeln, ohne dabei auch nur an die körperliche Komponente zu denken. Bei jedem Regelverstoß wird den KandidatInnen Geld ihres Preisgeldes im Wert von 100.000 US-Dollar abgezogen.

Wie wir nach den ersten Folgen wissen, kostet die SpielerInnen ein Kuss 3.000 US-Dollar, Selbstbefriedigung kostet 2.000 US-Dollar und Fummeleien können schnell einmal 5.000 US-Dollar vom Preisgeld abziehen.