Das ursprünglich aus den USA stammende Format umfasst bereits mehrere internationale Spin-Offs. Nun heißt es auch im deutschsprachigen Raum: "Finger weg!" (so der eigentlich deutsche Titel, den aber seit Staffel 1 niemand mehr verwendet). "Too Hot to handle: Germany" startet am 28. Februar auf Netflix und bietet uns somit die ultimative Möglichkeit, dem noch kalten Wetter zu entgehen und unserem Hormonrausch dank paradiesischer Strandkulisse freien Lauf zu lassen. Und vielleicht auch darüber nachzudenken, was eine ernsthafte Verbindung zu einem anderen Homo sapiens tatsächlich bedeutet.

Jetzt hat Netflix auf der Instagram-Page der Show die KandidatInnen von "Too hot to handle: Germany" veröffentlicht (und ja, der Model- bzw. InfluencerInnen-Anteil ist alles andere als gering!). Festhalten, hier kommt der sexy Überblick: