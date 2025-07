"Too Hot to Handle: Germany" auf Netflix geht in eine neue Runde - mit einem neuen Konzept . Wie der Streamingdienst nun bekannt gab, werden diesmal keine Singles auf die Suche nach echten Verbindungen und der großen Liebe geschickt. Stattdessen müssen sich bereits bestehende Paare den strengen Regeln von Lana unterwerfen.

"Das ultimative Beziehungsexperiment"

"Too Hot to Handle: Germany S3 - Couples Only" kündigt Netflix als "das ultimative Beziehungsexperiment" an. Deutschlands "heißeste und bindungsunfähigste Paare" sollen in dem Format testen, ob ihre Beziehungen nur auf körperlicher Anziehung oder tatsächlich auf echter Liebe beruhen.

"Werden die Couples zusammenwachsen, sich auseinander entwickeln oder vielleicht sogar in einer neuen Konstellation einen anderen Partner finden?", heißt es in der Pressemitteilung. Das Paar, das die Herausforderung meistert, kann 200.000 Euro gewinnen. Wann die neue Staffel startet, wurde noch nicht bekannt gegeben.