Küssen verboten! Ab 18. Februar werden die unwiderstehlichsten deutschsprachigen Singles in der zweiten Staffel der Erfolgsshow "Too Hot to Handle: Germany" wieder auf die Probe gestellt. Im tropischen Paradies erwartet sie statt Party und Petting Supercomputer und Anstandsdame Lana, die den Liebeshungrigen den wahren Grund für ihren Aufenthalt verkündet: Die hormongesteuerten Singles sollen lernen, durch tiefsinnige Gespräche ernsthafte Beziehungen aufzubauen. Wie sieht die Kandidaten-Liste diesmal aus?