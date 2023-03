Fazit

"THTH: Germany"" war tatsächlich "too difficult, too much". Sagen wir's mal so – die Show hat schwach begonnen und stark nachgelassen. Nach Folge 3 war der "Schockfaktor" nur mehr ein fades Gähnen und etwaige "Cliffhanger" am Ende der Episoden waren einfach nur vorhersehbare Situationen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Zu viel? Nein, eher gar nichts – und trotzdem wurde ich maßlos enttäuscht.



"Too Hot to Handle: Germany" ist aktuell auf Netflix zu sehen.