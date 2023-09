Keine losen Enden im Serienfinale

Die Netflix-Ankündigung von Staffel 3 hat in dieser Hinsicht bereits ein definitives Wort gesprochen: "In diesem Serienfinale entscheidet sich, wer am Ende im Summerhouse das Sagen hat." Somit ist die aktuelle Staffel bereits darauf angelegt, diese Serie zu beenden.

Folgende Zuspitzung hat sich für die finale Staffel ergeben: Neue Probleme und Bedrohungen von außen, aber auch aus dem Inneren bringen das Drogen-Imperium von Dushane und Gerard (Ashley Walters und Kane Robinson) in Gefahr. Können sich die Hauptfiguren in einer Welt, die sich vor ihren Augen verändert, an die Regeln der Straße halten, so wie sie es ihr Leben lang Seite an Seite getan haben? Oder kann nur einer an der Spitze stehen?

Wie der Trailer zu dieser Staffel angekündigt hat, soll es "keine losen Enden" geben. Seit 7. September könnt ihr euch ja selber davon überzeugen, ob dieses Versprechen in den allerletzten sechs Episoden auch befriedigend eingelöst wurde.