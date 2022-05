"Top Gun: Maverick": Lebensgefahr bei den Dreharbeiten?

Der 35-Jährige gab zu, sich an einer Stelle des Drehs der Flugszenen von seinem Leben bereits verabschiedet zu haben. "Ich hatte definitiv einen Moment, in dem ich dachte, ich würde sterben", erinnert sich Teller. "Es gab eine Sequenz, in der wir direkt auf den Boden zusteuerten und der Pilot einen sogenannten Max-G-Klimmzug machte. Du steuerst nach unten und in letzter Sekunde reißt du [das Steuer] hoch, was wirklich hart für den Piloten ist."

Weiter erzählt der "Whiplash"-Star: "Das ist etwas, was [die Piloten] die ganze Zeit trainieren, aber es war das erste Mal, dass wir so ein Manöver gemacht haben, und ich habe komplett aufgehört zu schauspielern. Ich sah auf den Boden und dachte, das wäre es und das wird nicht gut für mich enden."

Hat er Gott sei Dank, alles ist gut gegangen, nix is' g'schehen. Und Tom Cruise? Für den war es wahrscheinlich ein ganz normaler Dienstag ...



