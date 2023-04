Auch Avatar 2 im Rennen

Um den Preis für den besten Film wetteifert "Top Gun: Maverick" unter anderem mit "Avatar: The Way of Water", "Black Panther: Wakanda Forever", "Elvis" und "Nope". In der Sparte "Beste Darbietung" sind neben Tom Cruise auch Austin Butler ("Elvis"), Florence Pugh ("Don't Worry Darling"), Keke Palmer ("Nope") und Michael B. Jordan ("Creed III") vertreten. Als beste Serien haben unter anderem "Stranger Things", "The Last of Us", "The White Lotus" und "Wednesday" mehrere Gewinnchancen.