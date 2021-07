Die 10 besten Stand-up-Comedy-Shows auf Netflix:

Anthony Jeselnik: Thoughts and Prayers (2015)

IMDB-Bewertung: 7,8/10

Anthony Jeselniks messerscharfe One-Liner und sein bitterböser Humor sind genauso bekannt wie gefürchtet. Seinen durchaus kontroversen Sinn für Humor stellt er auch in "Thoughts and Prayers" unter Beweis, aufgenommen im historischen Filmore Theatre in San Francisco. Ob Kinder, Frauen, Sexualstraftäter, Nonnen, hungernde Welpen oder Eric Clapton – vor Jeselnik ist niemand sicher. Tabus kennt der Feschak keine.

"Thought and Prayers" lebt vor allem von WTF-Momenten. Jeselnik fasst nichts und niemanden mit Samthandschuhen an, womit sein Programm in einer Zeit von übertriebener Political Correctness etwas von humorvoller Psychotherapie hat: Im geschützten Raum dürfen wir über all das sprechen und vor allem lachen, was sonst nicht erlaubt ist. Ganz nach dem Motto: "Endlich sagt’s mal einer!"

Hier geht's direkt zum Stand-up-Comedy!