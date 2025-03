Einfacher wäre die Aufgabe natürlich, wenn man die Namen der Überlebenden nennen würde, weil es dann weitaus weniger zu tun gäbe. Aber da die Serie nun einmal "Totenfrau" heißt, bleiben wir lieber bei den Leblosen. Hier folgt also der Bodycount in chronologischer Reihung:

Wenn Anna Maria Mühe als "Totenfrau" Brünhilde Blum in Staffel 2 der Krimiserie zunächst auf ORF und nun bei Netflix zurückkehrt, verwandelt sich das friedliche Tiroler Land wieder in ein Schachtfeld, das gut gefüllte Leichenhäuser zurücklässt. Daher wollen wir für euch zusammenfassen, wer es in diesen neuen sechs Folgen leider nicht geschafft hat, zu überleben.

Der Mann mit Vorliebe für Snuff-Pornos hat sich als Blums Anwalt ausgegeben, um sie aus dem Verhör mit der hartnäckigen Ermittlerin Birgit Wallner zu holen. Zugleich wurde die Bestatterin von ihm über die Entführung ihrer Tochter Nela informiert. Als Blum nachts den Mann in dessen Haus aufsucht, kommt es zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf sich ein Schuss löst, der für Wagenschaub tödlich ist.

Sarkassians Schwester Tamar

Diese kaltblütige Verbrecherin wird von Blum als Geisel genommen, weil sie gegen Tochter Nela ausgetauscht werden soll. Sobald Tamar den Spieß umdreht und die Totenfrau fast ermordet, wird sie von Hackspiel erschossen und mit Blums Hilfe im Wald verscharrt.

Hackspiel

Als Neles Befreiung dennoch durchgezogen werden soll, fliegt die Täuschung mit einer falschen Tamar auf und Sarkassians Handlanger schießt auf Blum und ihre Verbündeten – dabei geht Hackspiel tödlich getroffen zu Boden.

Polizist Daniel Lambert

Der junge Polizist hat Dreck am Stecken und ist zwangsläufig Sarkassians Handlanger. Als die BKA-Frau Wallner diesen verdächtigt und aufsuchen will, versucht Lambert sie in deren Hotelzimmer handgreiflich daran zu hindern. Der Kamp eskaliert, er will Wallner mit einem Kissen ersticken, sie greift blindlings nach einem Korkenzieher, den sie ihm in den Hals rammt. Diese Verletzung überlebt er nicht.

Garagenbesitzer

Der von Sarkassian beauftragte Killer wird von Blums Assistent Reza bei einem Kampf im Bestattungsunternehmen schwer ramponiert. Auf seiner Flucht pausiert er in einer Garage, um sich selbst zu verarzten und tötet dabei den Besitzer.