"Totenfrau": Das sind die Unterschiede zwischen Serie und Buch

Welche Unterschiede gibt es zwischen Buch und Serie?

Doch wie originalgetreu ist diese in Tirol, Wien und Niederösterreich gedrehte Verfilmung geblieben? Hat sich Drehbuchautorin Barbara Stepansky wirklich genau an die Buchvorlage gehalten?

Tatsächlich lassen sich ein paar kleinere Abweichungen erkennen. Zunächst wurde der Schauplatz verlegt, da sich Annas Bestattungsinstitut nicht mehr in Innsbruck befindet, sondern in der kargen Tiroler Bergwelt lokalisiert wurde, was einen noch viel atmosphärischeren Eindruck hinterlässt.

Auch die Kinder der Hauptfigur sind in der Serie etwas älter als im Roman. Dort hat Brünhilde obendrein zwei Mädchen, während es in der TV-Version ein Bub und ein Mädchen sind. Regisseur und Co-Drehbuchautor Nicolai Rohde hat zudem in seinem Werk noch eine Seitenhandlung rund um Tochter Nela untergebracht.