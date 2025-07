Die Tour de France 2025 - das ist 100 Prozent Frankreich. Erstmals seit 2020 macht die bedeutendste und härteste Radrundfahrt der Welt keinen Abstecher ins Ausland. Felix Gall und Co. rollen vom 5. bis 27. Juli ausschließlich über französische Straßen und Berge. Die insgesamt 3320 Kilometer haben es wahrlich in sich: 6 Bergetappen mit 5 Bergankünften, 6 Etappen in hügeligem Gelände, 7 Flachetappen und 2 Zeitfahren warten auf die Teilnehmer. Bei sechs dieser Etappen können wir live auf ServusTV dabei sein.