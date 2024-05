Um diese Radsportler geht es in der zweiten Staffel

Während Staffel 1 das erste große Aufeinandertreffen der beiden Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Sieger 2022) und Tadej Pogačar (Sieger 2020, 2021) markierte, standen sich die beiden Rivalen in der Saison 2023 in einem epischen Duell um das Gelbe Trikot erneut gegenüber. In der neuen Staffel ebenfalls mit dabei sind Tom Pidcock der von Zweifeln geplagt wird, Thibaut Pinot auf seiner letzten Tour de France, Fabio Jakobsen, der entscheidend stürzt, sowie Mathieu van der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe und Jasper Philipsen.