Wenn sich die besten Radfahrer der Welt in Frankreich um das Gelbe Trikot matchen, sind die Fans bei ServusTV und ServusTV On zwei weitere Jahre live dabei. Dank einer Sublizenz von Eurosport gibt es pro Jahr jeweils sechs ausgewählte Etappen der Tour de France live zu sehen und zudem täglich die Highlights jeder Etappe.

2026 startet die Tour de France in Barcelona, 3333 Kilometer später wird in Paris der Sieger gekürt. Insgesamt 21 Etappen stehen von 4. bis 26. Juli auf dem Programm - und die haben es wahrlich in sich: 5 Bergankünfte, 4 Etappen in hügeligem Gelände, 7 Flachetappen, 1 Mannschaftszeitfahren und ein Einzelzeitfahren warten auf die Teilnehmer. 54.450 Höhenmeter gilt es für die 184 Fahrer, aufgeteilt auf 23 Teams, bei der großen Schleife durch Frankreich heuer zu bewältigen.