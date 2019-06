Trailerpremiere: "Ad Astra" - Brad Pitt allein im All

Regisseur James Gray ("The Immigrant", "Two Lovers") schickt Hollywood-Star Brad Pitt in seinem SciFi-Thriller auf eine gefährliche Weltraummission.

Pitt spielt den Astronauten Roy McBride ( Brad Pitt), der an den äußersten Rand des Sonnensystems reist, um seinen vermissten Vater zu finden und ein Rätsel zu lösen, dass das Überleben auf unserem Planeten bedroht. Auf seiner Reise enthüllt er Geheimnisse, die die menschliche Existenz und unseren Platz im Universum in Frage stellen.

Zum weiteren Star-Ensemble an Brad Pitts Seite zählen Tommy Lee Jones als sein verschollener Filmvater, Ruth Negga sowie Donald Sutherland.

"AdAstra - Zu den Sternen" startet im Verleih Twentieth Century Fox ab Freitag, 20. September 2019 in unseren Kinos.

Und nun viel Spaß mit dem ersten Trailer!